Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии начались: первые подробности
У места проведения переговоров делегаций США и РФ собрались журналисты, а меры безопасности усилены, пишет «Радио Свобода».
Это первая встреча делегации США с делегацией страны-агрессора с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. Переговоры начались в 09:30 по киевскому времени.
«Обе стороны говорят о встрече как первом шаге к налаживанию диалога между странами, а также к возможным переговорам о мире в Украине. Будет обсуждаться и подготовка встречи на самом высоком уровне», — информирует «Радио Свобода».
Делегации возглавляют госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Лавров. В американскую делегацию входят: советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник президента США Стивен Виткофф. В российскую – помощник Путина Ушаков и глава росфонда прямых инвестиций Дмитриев. Последний уже дал комментарий CNN, где заявил, что и раньше встречался с представителями команды Трампа и повторил популярную российскую историю о том, что «санкции вредят больше Западу, чем РФ».
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Представителей Украины на встрече нет. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину о планируемой встрече не информировали, а любые договоренности об Украине без Украины не будут действительными.
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- • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 10:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У места проведения переговоров делегаций США и РФ собрались журналисты, а меры безопасности усилены, пишет «Радио Свобода»".