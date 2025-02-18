Переговори США та РФ у Саудівській Аравії почалися: перші подробиці
Біля місця проведення переговорів делегацій США та РФ зібралися журналісти, а заходи безпеки посилені, пише “Радіо Свобода”.
Це перша зустріч делегації США з делегацією країни-агресора з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Переговори розпочалися о 09:30 за київським часом.
“Обидві сторони говорять про зустріч як перший крок до налагодження діалогу між країнами, а також до можливих переговорів про мир в Україні. Обговорюватиметься і підготовка зустрічі на найвищому рівні”, – інформує “Радіо Свобода”.
Делегації очолюють держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ РФ Лавров. До американської делегації входять: радник з національної безпеки Майк Волтц і спецпосланець президента США Стівен Віткофф. У російську – помічник Путіна Ушаков та голова росфонду прямих інвестицій Дмитрієв. Останній вже дав коментар CNN, де заявив, що й раніше зустрічався з представниками команди Трампа й повторив популярну російську історію про те, що “санкції шкодять Заходу більше, ніж РФ”.
Читайте також: США Трампа живе на іншій планеті — глава Мюнхенської конференції
Представників України на зустрічі нема. Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україну про заплановану зустріч не інформували, а будь-які домовленості про Україну без України не будуть дійсними.
Новини за темою:
- Категорії: Без категорії; ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Переговори США та РФ у Саудівській Аравії почалися: перші подробиці»; з категорії на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 10:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Біля місця проведення переговорів делегацій США та РФ зібралися журналісти, а заходи безпеки посилені, пише “Радіо Свобода”".