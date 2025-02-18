Переговори США та РФ у Саудівській Аравії почалися: перші подробиці

Біля місця проведення переговорів делегацій США та РФ зібралися журналісти, а заходи безпеки посилені, пише “Радіо Свобода”.

Це перша зустріч делегації США з делегацією країни-агресора з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Переговори розпочалися о 09:30 за київським часом.

“Обидві сторони говорять про зустріч як перший крок до налагодження діалогу між країнами, а також до можливих переговорів про мир в Україні. Обговорюватиметься і підготовка зустрічі на найвищому рівні”, – інформує “Радіо Свобода”.

Делегації очолюють держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ РФ Лавров. До американської делегації входять: радник з національної безпеки Майк Волтц і спецпосланець президента США Стівен Віткофф. У російську – помічник Путіна Ушаков та голова росфонду прямих інвестицій Дмитрієв. Останній вже дав коментар CNN, де заявив, що й раніше зустрічався з представниками команди Трампа й повторив популярну російську історію про те, що “санкції шкодять Заходу більше, ніж РФ”.

Представників України на зустрічі нема. Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україну про заплановану зустріч не інформували, а будь-які домовленості про Україну без України не будуть дійсними.