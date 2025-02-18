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Переговори США та РФ у Саудівській Аравії почалися: перші подробиці

10:41   18.02.2025
Оксана Горун
Переговори США та РФ у Саудівській Аравії почалися: перші подробиці Фото: росЗМІ

Біля місця проведення переговорів делегацій США та РФ зібралися журналісти, а заходи безпеки посилені, пише “Радіо Свобода”.

Це перша зустріч делегації США з делегацією країни-агресора з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Переговори розпочалися о 09:30 за київським часом.

“Обидві сторони говорять про зустріч як перший крок до налагодження діалогу між країнами, а також до можливих переговорів про мир в Україні. Обговорюватиметься і підготовка зустрічі на найвищому рівні”, – інформує “Радіо Свобода”.

Делегації очолюють держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ РФ Лавров. До американської делегації входять: радник з національної безпеки Майк Волтц і спецпосланець президента США Стівен Віткофф. У російську – помічник Путіна Ушаков та голова росфонду прямих інвестицій Дмитрієв. Останній вже дав коментар CNN, де заявив, що й раніше зустрічався з представниками команди Трампа й повторив популярну російську історію про те, що “санкції шкодять Заходу більше, ніж РФ”.

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Представників України на зустрічі нема. Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україну про заплановану зустріч не інформували, а будь-які домовленості про Україну без України не будуть дійсними.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 10:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Біля місця проведення переговорів делегацій США та РФ зібралися журналісти, а заходи безпеки посилені, пише “Радіо Свобода”".