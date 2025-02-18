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Сколько учебных заведений отстраивают в Харькове и области: данные Синегубова

Общество 19:01   18.02.2025
Елена Нагорная
Сколько учебных заведений отстраивают в Харькове и области: данные Синегубова Фото: Олег Синегубов

В Харькове сейчас восстанавливают 14 учебных заведений, которые были повреждены в результате обстрелов.

Об этом информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

Еще 21 заведение восстанавливают в области: пять объектов в Лозовской громаде, четыре — в Златопольской, по два в Барвенковской, Сахновщинской и Балаклейской, а также по одному в Слобожанской, Песочинской, Чугуевской, Дергачевской, Берестинской и Высочанской громадах.

По словам Синегубова, работы проводятся при поддержке Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) в рамках международной технической помощи «Восстановление школ в Украине».

Фото: Олег Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Фото: Олег Синегубов

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 19:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сейчас восстанавливают 14 учебных заведений, которые были повреждены в результате обстрелов.".