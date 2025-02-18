Сколько учебных заведений отстраивают в Харькове и области: данные Синегубова
Фото: Олег Синегубов
В Харькове сейчас восстанавливают 14 учебных заведений, которые были повреждены в результате обстрелов.
Об этом информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.
Еще 21 заведение восстанавливают в области: пять объектов в Лозовской громаде, четыре — в Златопольской, по два в Барвенковской, Сахновщинской и Балаклейской, а также по одному в Слобожанской, Песочинской, Чугуевской, Дергачевской, Берестинской и Высочанской громадах.
По словам Синегубова, работы проводятся при поддержке Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) в рамках международной технической помощи «Восстановление школ в Украине».
Читайте также: В каком районе Харькова может открыться следующая подземная школа: данные мэра
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, новости Харькова, Олег Синегубов, учебные, хова, школы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сколько учебных заведений отстраивают в Харькове и области: данные Синегубова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 19:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сейчас восстанавливают 14 учебных заведений, которые были повреждены в результате обстрелов.".