Сколько учебных заведений отстраивают в Харькове и области: данные Синегубова

В Харькове сейчас восстанавливают 14 учебных заведений, которые были повреждены в результате обстрелов.

Об этом информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

Еще 21 заведение восстанавливают в области: пять объектов в Лозовской громаде, четыре — в Златопольской, по два в Барвенковской, Сахновщинской и Балаклейской, а также по одному в Слобожанской, Песочинской, Чугуевской, Дергачевской, Берестинской и Высочанской громадах.

По словам Синегубова, работы проводятся при поддержке Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) в рамках международной технической помощи «Восстановление школ в Украине».