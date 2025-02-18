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Скільки навчальних закладів відбудовують у Харкові та області: дані Синєгубова

Суспільство 19:01   18.02.2025
Олена Нагорна
Скільки навчальних закладів відбудовують у Харкові та області: дані Синєгубова Фото: Олег Синєгубов

У Харкові зараз відновлюють 14 навчальних закладів, які були пошкоджені внаслідок обстрілів.

Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Ще 21 заклад відновлюють в області: п’ять об’єктів у Лозівській громаді, чотири – у Златопільській, по два у Барвінківській, Сахновщинській та Балаклійській, а також по одному у Слобожанській, Пісочинській, Чугуївській, Дергачівській, Берестинській та Височанській громадах.

За словами Синєгубова, роботи проводяться за підтримки Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) у межах міжнародної технічної допомоги «Відновлення шкіл в Україні».

Фото: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 19:01;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зараз відновлюють 14 навчальних закладів, які були пошкоджені внаслідок обстрілів.".