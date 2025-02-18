Скільки навчальних закладів відбудовують у Харкові та області: дані Синєгубова
Фото: Олег Синєгубов
У Харкові зараз відновлюють 14 навчальних закладів, які були пошкоджені внаслідок обстрілів.
Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Ще 21 заклад відновлюють в області: п’ять об’єктів у Лозівській громаді, чотири – у Златопільській, по два у Барвінківській, Сахновщинській та Балаклійській, а також по одному у Слобожанській, Пісочинській, Чугуївській, Дергачівській, Берестинській та Височанській громадах.
За словами Синєгубова, роботи проводяться за підтримки Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) у межах міжнародної технічної допомоги «Відновлення шкіл в Україні».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, новини Харкова, Олег Синегубов, учебные, хова, школы;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 19:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зараз відновлюють 14 навчальних закладів, які були пошкоджені внаслідок обстрілів.".