Скільки навчальних закладів відбудовують у Харкові та області: дані Синєгубова

У Харкові зараз відновлюють 14 навчальних закладів, які були пошкоджені внаслідок обстрілів.

Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Ще 21 заклад відновлюють в області: п’ять об’єктів у Лозівській громаді, чотири – у Златопільській, по два у Барвінківській, Сахновщинській та Балаклійській, а також по одному у Слобожанській, Пісочинській, Чугуївській, Дергачівській, Берестинській та Височанській громадах.

За словами Синєгубова, роботи проводяться за підтримки Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) у межах міжнародної технічної допомоги «Відновлення шкіл в Україні».