В якому районі Харкова може відкритися наступна підземна школа: дані мера

Підземні школи, які будують у Харкові, відрізняються за розміром, тому що під час їхнього проєктування керуються зокрема чисельністю дітей, розповів мер Ігор Терехов на відкритті обладнаного для навчання протирадіаційного укриття у Холодногірському районі.

“Ми будуємо зараз декілька шкіл, – зазначив Терехов. – Шевченківський район – це велика школа, вона на завершальному етапі. Я розраховую, що через декілька місяців ми відкриємо цю школу. Крім цього, ми будуємо на Жихорі, це Основ’янський район. Там школа невелика, бо там чисельність дітей невелика, але дуже далеке плече доставки цих дітей до станції метрополітену, яку ми обладнали. Тому я прийняв рішення побудувати там власну підземну школу. Крім цього, в Салтівському районі теж ми будуємо велику школу. Тому так відрізняються за розміром школи, але головне, щоб діти мали можливість очного навчання”.

Мер нагадав, що гроші на капітальний ремонт протирадіаційного укриття в Холодногірському районі, меблі та обладнання виділило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. У цій підземній школі вже немає вільних місць.

Терехов також поінформував, що на будівництво з нуля підземної школи в Новобаварському районі, яку відкрили 27 січня, із міського бюджету додали 10 мільйонів гривень. Раніше він повідомляв, що основну частину суми – 2 мільйони доларів – виділив Тайвань.

“Інші школи ми будуємо за власні кошти. Крім цього, є певна субвенція уряду. Тому в нас є така можливість. Ми не припиняємо роботи. Я спілкуюся з нашими міжнародними партнерами, з містами-партнерами, з різними фондами, щоб залучати кошти… На жаль, ми вимушені будувати під землею, але, як я сказав вже нашим дітям, я маю таку надію, дуже хочу, щоб вже 1 вересня діти пішли до справжньої школи”, – сказав Терехов.

Нагадаємо, 13 травня 2024 року на території гімназії в Індустріальному районі Харкова відкрили першу в Україні підземну школу, збудовану з нуля. Реалізація цього проєкту коштувала міському бюджету 58,8 мільйона гривень, а підрядником було АТ «Трест Житлобуд-1». Там навчаються 900 школярів, серед них понад 200 першокласників.