В каком районе Харькова может открыться следующая подземная школа: данные мэра

Подземные школы, которые строят в Харькове, отличаются по размеру, потому что при их проектировании руководствуются в частности численностью детей, рассказал мэр Игорь Терехов на открытии оборудованного для обучения противорадиационного укрытия в Холодногорском районе.

«Мы строим сейчас несколько школ, — отметил Терехов. — Шевченковский район — это большая школа, она на завершающем этапе. Я рассчитываю, что через несколько месяцев мы откроем эту школу. Кроме этого, мы строим на Жихоре, это Основянский район. Там школа небольшая, потому что там численность детей небольшая, но очень далекое плечо доставки этих детей до станции метрополитена, которую мы оборудовали. Поэтому я принял решение построить там собственную подземную школу. Кроме этого, в Салтовском районе тоже мы строим большую школу. Поэтому так отличаются по размеру школы, но главное, чтобы дети имели возможность очного обучения».

Мэр напомнил, что деньги на капитальный ремонт противорадиационного укрытия в Холодногорском районе, мебель и оборудование выделило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В этой подземной школе уже нет свободных мест.

Терехов также проинформировал, что на строительство с нуля подземной школы в Новобаварском районе, которую открыли 27 января, из городского бюджета добавили 10 миллионов гривен. Ранее он сообщал, что основную часть суммы — 2 миллиона долларов — выделил Тайвань.

«Другие школы мы строим за собственные средства. Кроме этого, есть определенная субвенция правительства. Поэтому у нас есть такая возможность. Мы не прекращаем работы. Я общаюсь с нашими международными партнерами, с городами-партнерами, с различными фондами, чтобы привлекать средства… К сожалению, мы вынуждены строить под землей, но, как я сказал уже нашим детям, у меня есть такая надежда, очень хочу, чтобы уже 1 сентября дети пошли в настоящую школу», — сказал Терехов.

Напомним, 13 мая 2024 года в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине подземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». В две смены там учатся 900 школьников, среди них более 200 первоклассников.