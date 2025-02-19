Будет снежить, мороз немного спадет: погода в Харькове и области на 20 февраля

В четверг, 20 февраля, в Харькове и области будет облачно. В течение суток прогнозируют снег, ночью небольшой. На дорогах гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 11 до 13 градусов мороза, днем — от 4 до 6 со знаком «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 11 до 16 градусов мороза, дневная — от 3 до 8 мороза.

Ветер юго-западный с переходом днем в северо-западный — 5-10 м/с.