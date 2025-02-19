Сніжитиме, морози трохи спадуть: погода в Харкові та області на 20 лютого
Фото: Василь Голосний
У четвер, 20 лютого, у Харкові та області буде хмарно. Протягом доби прогнозують сніг, уночі невеликий. На дорогах ожеледиця.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 11 до 13 градусів морозу, вдень – від 4 до 6 зі знаком “мінус”, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 11 до 16 градусів морозу, денна – від 3 до 8 морозу.
Вітер південно-західний із переходом вдень у північно-західний – 5-10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2025 в 20:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 20 лютого, у Харкові та області буде хмарно. Протягом доби прогнозують сніг, уночі невеликий. На дорогах ожеледиця.".