Сніжитиме, морози трохи спадуть: погода в Харкові та області на 20 лютого

У четвер, 20 лютого, у Харкові та області буде хмарно. Протягом доби прогнозують сніг, уночі невеликий. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 11 до 13 градусів морозу, вдень – від 4 до 6 зі знаком “мінус”, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 11 до 16 градусів морозу, денна – від 3 до 8 морозу.

Вітер південно-західний із переходом вдень у північно-західний – 5-10 м/с.