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Два дні в Харкові та області буде небезпечно: про що попереджають жителів

Суспільство 14:21   19.02.2025
Вікторія Яковенко
Два дні в Харкові та області буде небезпечно: про що попереджають жителів Фото: Харківський регіональний центр по гідрометеорології

У Регіональному центрі з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 20 та 21 лютого.

«20 – 21 лютого по місту та області на дорогах очікується ожеледиця. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що на Харківщині 20 числа також можливий сніг.

«Невеликий сніг завтра ймовірний вночі та вранці на заході та півночі, а вдень – у центральних областях, на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. На решті території – без істотних опадів», – зазначила Діденко.

За її прогнозом, холоди можуть відступити з 25 лютого.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2025 в 14:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Регіональному центрі з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 20 та 21 лютого.".