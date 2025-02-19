Два дні в Харкові та області буде небезпечно: про що попереджають жителів

У Регіональному центрі з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 20 та 21 лютого.

«20 – 21 лютого по місту та області на дорогах очікується ожеледиця. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що на Харківщині 20 числа також можливий сніг.

«Невеликий сніг завтра ймовірний вночі та вранці на заході та півночі, а вдень – у центральних областях, на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. На решті території – без істотних опадів», – зазначила Діденко.

За її прогнозом, холоди можуть відступити з 25 лютого.