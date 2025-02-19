Два дня в Харькове и области будет опасно: о чем предупреждают жителей

В Региональном центре по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 20 и 21 февраля.

«20 – 21 февраля по городу и области на дорогах ожидается гололед. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в Харьковской области 20 числа также возможен снег.

«Небольшой снег завтра возможен ночью и утром на западе и севере, а днем ​​– в центральных областях, в Сумской, Харьковской, Луганской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. На остальной территории – без существенных осадков», — отметила Диденко.

По ее прогнозу, холода могут отступить с 25 февраля.