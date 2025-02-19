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Два дня в Харькове и области будет опасно: о чем предупреждают жителей

Общество 14:21   19.02.2025
Виктория Яковенко
Два дня в Харькове и области будет опасно: о чем предупреждают жителей Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

В Региональном центре по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 20 и 21 февраля.

«20 – 21 февраля по городу и области на дорогах ожидается гололед. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в Харьковской области 20 числа также возможен снег.

«Небольшой снег завтра возможен ночью и утром на западе и севере, а днем ​​– в центральных областях, в Сумской, Харьковской, Луганской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. На остальной территории – без существенных осадков», — отметила Диденко.

По ее прогнозу, холода могут отступить с 25 февраля.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 14:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 20 и 21 февраля.".