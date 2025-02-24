Борьба в ООН: кто поддержал резолюцию Украины и осудил РФ, а кто нет

На заседании Генассамблеи ООН, посвященном третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ, боролись две резолюции — украинская и США.

24 февраля 2025 года Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности ООН обсуждали вопросы прекращения агрессии РФ против Украины. Первая провела экстренное специальное заседание утром, а Совет Безопасности собирался днем, сообщает RFI Українською. Оба органа голосовали за конкурирующие резолюции и поправки.

Американский проект резолюции называет войну — конфликтом и призывает к «скорому прекращению конфликта и в дальнейшем продолжительному миру между Украиной и РФ».

Резолюция, которую предлагают Украина и ее союзники, не только требует немедленного вывода российских войск с украинской территории. Но подчеркивает, что следует уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Эти две резолюции подчеркивают различия в нынешних стратегиях США и Европы, стремящихся к завершению российско-украинской войны.

Генассамблея ООН поддержала резолюцию «Содействие достижению всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине». Документ продвигала Украина при поддержке более 50 государств, преимущественно европейских.

Украинскую резолюцию одобрили 93 участника. «Против» — 18, среди которых

Беларусь

Буркина-Фасо

Бурунди

ЦАР

КНДР

Экваториальная Гвинея

Эритрея

Гаити

Венгрия

Израиль

Мали

Маршалловы острова

Никарагуа

Нигер

Палау

РФ

Судан

США

Еще 65 представителей во время голосования воздержались.

Также Генеральная Ассамблея голосовала за резолюцию «Путь к миру», разработанную США, но с поправками от ЕС. В окончательном тексте заменили слова «крепкий мир между Украиной и РФ» такой формулировкой: «справедливый, крепкий и всеобъемлющий мир между Украиной и РФ в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств».

Голосов «за» – 78, «против» – 16, воздержались 67 стран.