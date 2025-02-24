Боротьба в ООН: хто підтримав резолюцію України і засудив РФ, а хто – ні
На засіданні Генасамблеї ООН, присвяченому третім роковинам повномасштабного вторгнення РФ, боролися дві резолюції — українська та США.
24 лютого 2025 року Генеральна Асамблея та Рада Безпеки ООН обговорювали питання припинення агресії РФ проти України. Перша провела екстрене спеціальне засідання вранці, а Рада Безпеки збиралася вдень, повідомляє RFI Українською. Обидва органи голосували за резолюції, що конкурують, та поправки.
Американський проєкт резолюції закликає до “швидкого припинення конфлікту та надалі тривалого миру між Україною та РФ”.
Натомість резолюція, яку пропонують Україна та її союзники, не лише вимагає негайного виведення російських військ з української території. А й наголошує, що слід поважати суверенітет і територіальну цілісність України.
Ці дві резолюції підкреслюють відмінності в теперішніх стратегіях США та Європи, що прагнуть завершення російсько-української війни.
Генасамблея ООН підтримала резолюцію «Сприяння досягненню всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні». Документ просувала Україна за підтримки більш ніж 50 держав, переважно європейських.
Українську резолюцію схвалили 93 учасники. «Проти» — 18, серед яких
Білорусь
Буркіна-Фасо
Бурунді
ЦАР
КНДР
Екваторіальна Гвінея
Еритрея
Гаїті
Угорщина
Ізраїль
Малі
Маршаллові острови
Нікарагуа
Нігер
Палау
РФ
Судан
США
Ще 65 представників під час голосування утрималися.
Також Генеральна Асамблея голосувала за резолюцію «Шлях до миру», розроблену США, але з поправками від ЄС. В остаточному тексті замінили слова «міцний мир між Україною та РФ» на таке формулювання: «справедливий, міцний і всеосяжний мир між Україною й РФ відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй та принципів суверенної рівності й територіальної цілісності держав».
Голосів «за» — 78, «проти» — 16, утрималися 67 країн.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 20:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На засіданні Генасамблеї ООН, присвяченому третім роковинам повномасштабного вторгнення РФ, боролися дві резолюції — українська та США.".