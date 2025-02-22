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США тиснуть на Київ, вимагаючи змінити резолюцію ООН, яка засуджує Росію – WP

Політика 16:56   22.02.2025
Оксана Горун
США тиснуть на Київ, вимагаючи змінити резолюцію ООН, яка засуджує Росію – WP Фото: president.gov.ua

Напередодні триріччя з дня початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США дедалі більше тиснуть не на росіян, а на українців, вважають джерела The Washington Post.

Авторитетне американське видання повідомило чергову малоприємну новину про проросійські зміни, які відбуваються в позиції США. Цього разу, за даними джерела, Штати захотіли, щоб Україна відкликала щорічну резолюцію, яка засуджує вторгнення РФ. За даними видання, адміністрація Трампа “хоче замінити її (резолюцію – Ред.) пом’якшеною заявою США, яка була сприйнята як близька до проросійської в Києві”. Цю інформацію WP підтвердили, зокрема три європейські дипломати, які говорили на умовах анонімності.

Пропозиція від США надійшла до Києва в п’ятницю, 21 лютого. Це прокомунікували й офіційно. Держсекретар США Марко Рубіо опублікував заяву, в якій йдеться, що Вашингтон “запропонував просту, історичну резолюцію в Організації Об’єднаних Націй, яку ми закликаємо всі держави-члени підтримати, щоб намітити шлях до миру… Підтримуючи цю резолюцію, ми підтверджуємо, що цей конфлікт жахливий, що ООН може допомогти покласти йому край і що можливий мир. Ми твердо віримо, що зараз саме час взяти на себе зобов’язання щодо припинення війни”.

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Проте в Україні запропонований текст сприйняли як спробу обмежити будь-який вираз відповідальності РФ за вторгнення. За інформацією джерела WP, спочатку в США розглянули запропоновану Україною резолюцію та вимагали внести до неї зміни, пом’якшивши. А потім взагалі запропонували власний текст і зажадали від Києва, щоб той відкликав свою версію, яку вже погодили з країнами-партнерами.

“Нова пропозиція “шокувала” українців, сказав чиновник, і президент України Володимир Зеленський наказав Міністерству закордонних справ України не відкликати наявну резолюцію”, – пишуть американські журналісти.

На думку джерел, які знайомі з американським текстом, резолюція від США більше схожа “на заклик до умиротворення [президента Росії Володимира] Путіна, ніж на заклик до миру”.

“У нас є багато ознак можливих поганих речей, але шокує те, що вони чинять тиск на [Україну], але не на росіян”, – сказав співрозмовник The Washington Post.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2025 в 16:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні триріччя з дня початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США дедалі більше тиснуть не на росіян, а на українців, вважають джерела The Washington Post".