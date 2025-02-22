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США давят на Киев, требуя изменить резолюцию ООН, осуждающую Россию — WP

Мир 16:56   22.02.2025
Оксана Горун
США давят на Киев, требуя изменить резолюцию ООН, осуждающую Россию — WP Фото: president.gov.ua

Накануне трехлетия с дня начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США все больше давят не на россиян, а на украинцев, считают источники The Washington Post.

Авторитетное американское издание сообщило очередную малоприятную новость о пророссийских изменениях, происходящих в позиции США. На сей раз, по данным источника издания, Штаты захотели, чтобы Украина отозвала ежегодную резолюцию, осуждающую вторжение РФ. По данным издания, администрация Трампа «хочет заменить ее (резолюцию — Ред.) смягченным заявлением США, которое было воспринято как близкое к пророссийскому в Киеве». Эту информацию WP подтвердили, в том числе три европейских дипломата, которые говорили на условиях анонимности.

Предложение от США поступило в Киев в пятницу, 21 февраля. Это прокоммуницировали и официально. Госсекретарь США Марко Рубио опубликовал заявление, в котором говорится, что Вашингтон «предложил простую, историческую резолюцию в Организации Объединенных Наций, которую мы призываем все государства-члены поддержать, чтобы наметить путь к миру… Поддерживая эту резолюцию, мы подтверждаем, что этот конфликт ужасен, что ООН может помочь положить ему конец и что мир возможен. Мы твердо верим, что сейчас самое время взять на себя обязательство по прекращению войны».

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Однако в Украине предложенный текст восприняли как попытку ограничить любое выражение ответственности РФ за вторжение. По информации источника WP, изначально в США рассмотрели предложенную Украиной резолюцию и потребовали внести в нее изменения, смягчив. А затем и вовсе предложили собственный текст и потребовали от Киева отозвать свою версию, которую уже согласовали со странами-партнерами.

«Новое предложение «шокировало» украинцев, сказал чиновник, и президент Украины Владимир Зеленский приказал Министерству иностранных дел Украины не отзывать существующую резолюцию», — пишут американские журналисты.

По мнению источников, знакомых с американским текстом, резолюция от США больше походит «на призыв к умиротворению [президента России Владимира] Путина, чем на призыв к миру».

«У нас есть много признаков возможных плохих вещей, но шокирует то, что они оказывают давление на [Украину], но не на россиян», — сказал собеседник The Washington Post.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 февраля 2025 в 16:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне трехлетия с дня начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США все больше давят не на россиян, а на украинцев, считают источники The Washington Post".