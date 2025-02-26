Ехал с фейковыми правами и нарушил ПДД: горе-водитель попался копам в Харькове

25 февраля около 12:00 на улице Клочковской правоохранители остановили водителя авто «Daewoo Sens», который нарушил ПДД, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Выяснилось, что мужчина предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки.

«А именно: отсутствуют необходимые защитные элементы и не типографский тип нанесения шрифтов. Также оказалось, что согласно имеющимся базам данных удостоверение принадлежит другому человеку, а сам водитель никогда не получал водительское удостоверение», — отметили патрульные.

Для установления всех обстоятельств, копы вызвали на место следственно-оперативную группу.

Правоохранители напоминают: за использование сознательно подложного документа предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ.