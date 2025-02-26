Ехал с фейковыми правами и нарушил ПДД: горе-водитель попался копам в Харькове
25 февраля около 12:00 на улице Клочковской правоохранители остановили водителя авто «Daewoo Sens», который нарушил ПДД, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Выяснилось, что мужчина предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки.
«А именно: отсутствуют необходимые защитные элементы и не типографский тип нанесения шрифтов. Также оказалось, что согласно имеющимся базам данных удостоверение принадлежит другому человеку, а сам водитель никогда не получал водительское удостоверение», — отметили патрульные.
Для установления всех обстоятельств, копы вызвали на место следственно-оперативную группу.
Правоохранители напоминают: за использование сознательно подложного документа предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водій, водитель, нарушение ПДД, новости Харькова, патрульная полиция Харьковской области;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 15:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 февраля около 12:00 на улице Клочковской правоохранители остановили водителя авто «Daewoo Sens», который нарушил ПДД.".