Їхав із фейковими правами і порушив ПДР: копи зупинили у Харкові горе-водія

25 лютого близько 12:00 на вулиці Клочківській правоохоронці зупинили водія авто «Daewoo Sens», який порушив ПДР, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

З’ясувалося, що чоловік надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки.

«А саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також виявилось, що згідно з наявними базами даних посвідчення належить іншій особі, а сам кермувальник ніколи не отримував посвідчення водія», – зазначили патрульні.

Для встановлення всіх обставин копи викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці нагадують: за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.