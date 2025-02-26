Їхав із фейковими правами і порушив ПДР: копи зупинили у Харкові горе-водія
25 лютого близько 12:00 на вулиці Клочківській правоохоронці зупинили водія авто «Daewoo Sens», який порушив ПДР, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
З’ясувалося, що чоловік надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки.
«А саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також виявилось, що згідно з наявними базами даних посвідчення належить іншій особі, а сам кермувальник ніколи не отримував посвідчення водія», – зазначили патрульні.
Для встановлення всіх обставин копи викликали на місце слідчо-оперативну групу.
Правоохоронці нагадують: за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 15:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 лютого близько 12:00 на вулиці Клочківській правоохоронці зупинили водія авто «Daewoo Sens», який порушив ПДР, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.".