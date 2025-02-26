Харьковские суды переименуют – они лишатся совка в названиях

Два суда в Харьковской области и восемь судов в Харькове наконец-то переименуют — Верховная Рада проголосовала за изменение названий местных общих судов.

Парламентарии приняли во втором чтении законопроект №12351 о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» об изменении наименования местных общих судов.

Согласно этому закону, 103 суда в Украине переименуют в рамках декоммунизации, сообщил нардеп Ярослав Железняк в Телеграмме.

В большинстве своем суды переименуют по географическому признаку: по названию населенных пунктов, где расположены.

В Харькове переименуют:

Дзержинский районный суд Харькова на Шевченковский районный суд

Октябрьский районный суд Харькова на Новобаварский районный суд

Коминтерновский районный суд Харькова на Слободской районный суд города Харькова

Ленинский районный суд Харькова на Холодногорский районный суд

Московский районный суд Харькова на Салтовский районный суд

Орджоникидзевский районный суд города Индустриальный районный суд

Фрунзенский районный суд Харькова на Немышлянский районный суд

Червонозаводской районный суд Харькова на Основянский районный суд

В Харьковской области переименуют:

Красноградский районный суд Харьковской области на Берестинский районный суд

Первомайский горрайонный суд Харьковской области на Златопольский горрайонный