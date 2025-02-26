Харківські суди перейменують – вони позбудуться радянщини у назвах

Два суди в Харківській області та вісім судів у Харкові нарешті перейменують – Верховна Рада проголосувала за зміну назв місцевих загальних судів.

Парламентарії ухвалили у другому читанні законопроєкт №12351 про внесення змін до Закону України «Про судоустрій та статус суддів» щодо зміни найменування місцевих загальних судів.

Згідно із цим законом, 103 суди в Україні перейменують у межах декомунізації, повідомив нардеп Ярослав Железняк у Телеграмі.

Здебільшого суди перейменують за географічною ознакою: за назвою населених пунктів, де розташовані.

У Харкові перейменують:

Дзержинський районний суд Харкова на Шевченківський районний суд

Жовтневий районний суд Харкова на Новобаварський районний суд

Комінтернівський районний суд Харкова на Слобідський районний суд

Ленінський районний суд Харкова на Холодногірський районний суд

Московський районний суд Харкова на Салтівський районний суд

Орджонікідзевський районний суд міста на Індустріальний районний суд

Фрунзенський районний суд Харкова на Немишлянський районний суд

Червонозаводський районний суд Харкова на Основ’янський районний суд

У Харківській області перейменують:

Красноградський районний суд Харківської області на Берестинський районний суд

Первомайський міськрайонний суд Харківської області на Златопільський міськрайонний