Какой будет погода в Харькове и области в первый день весны — прогноз

В субботу, 1 марта, в Харькове и области осадки не прогнозируют. Ночью слабый туман, на дорогах местами гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 8 до 10 градусов мороза, днем — около «нуля», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 8 до 13 градусов мороза, дневная — от 4 мороза до 1 тепла.

Ветер южный — 5-10 м/с.