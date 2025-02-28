Какой будет погода в Харькове и области в первый день весны — прогноз
Фото: Василий Голосный
В субботу, 1 марта, в Харькове и области осадки не прогнозируют. Ночью слабый туман, на дорогах местами гололед.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 8 до 10 градусов мороза, днем — около «нуля», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 8 до 13 градусов мороза, дневная — от 4 мороза до 1 тепла.
Ветер южный — 5-10 м/с.
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 20:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 1 марта, в Харькове и области осадки не прогнозируют. Ночью слабый туман, на дорогах местами гололед.".