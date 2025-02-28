Live
  • Пт 28.02.2025
  • Харьков  -6°С
  • USD 41.51
  • EUR 43.49

Какой будет погода в Харькове и области в первый день весны — прогноз

Погода 20:03   28.02.2025
Елена Нагорная
Какой будет погода в Харькове и области в первый день весны — прогноз Фото: Василий Голосный

В субботу, 1 марта, в Харькове и области осадки не прогнозируют. Ночью слабый туман, на дорогах местами гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 8 до 10 градусов мороза, днем — около «нуля», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 8 до 13 градусов мороза, дневная — от 4 мороза до 1 тепла.

Ветер южный — 5-10 м/с.

Читайте также: Теплее нормы, осадков будет меньше: прогноз на март в Харькове и области

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьковчанин в кафе заявил, что «Украина сама виновата»: какой срок ему грозит
Харьковчанин в кафе заявил, что «Украина сама виновата»: какой срок ему грозит
28.02.2025, 16:21
Жительница Харьковщины исчезла неделю назад при неизвестных обстоятельствах
Жительница Харьковщины исчезла неделю назад при неизвестных обстоятельствах
28.02.2025, 16:41
Новости Харькова — главное 28 февраля: обстрелы, приехали специалисты ЮНЕСКО
Новости Харькова — главное 28 февраля: обстрелы, приехали специалисты ЮНЕСКО
28.02.2025, 21:06
Утром РФ забросала Харьковщину КАБами: где «прилетело», последствия (фото)
Утром РФ забросала Харьковщину КАБами: где «прилетело», последствия (фото)
28.02.2025, 13:13
Откуда взяли деньги на весенние декорации в Харькове, узнал ХАЦ у мэрии
Откуда взяли деньги на весенние декорации в Харькове, узнал ХАЦ у мэрии
28.02.2025, 13:40
Какой будет погода в Харькове и области в первый день весны — прогноз
Какой будет погода в Харькове и области в первый день весны — прогноз
28.02.2025, 20:03

Новости по теме:

19:22
ЮНЕСКО в Харькове: миссия обследовала здание Госпрома, что дальше?
18:04
До шести лет тюрьмы грозит харьковчанину за нетрезвую шутку
17:37
Известно, сколько жителей Харьковщины получили «тысячу Зеленского» через почту
16:55
Затишье на Купянщине продолжается, что на севере Харьковщины — данные Генштаба
16:41
Жительница Харьковщины исчезла неделю назад при неизвестных обстоятельствах

Вы читали новость: «Какой будет погода в Харькове и области в первый день весны — прогноз»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 20:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 1 марта, в Харькове и области осадки не прогнозируют. Ночью слабый туман, на дорогах местами гололед.".