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Якою буде погода в Харкові та області в перший день весни – прогноз

Погода 20:03   28.02.2025
Олена Нагорна
Якою буде погода в Харкові та області в перший день весни – прогноз

У суботу, 1 березня, в Харкові та області опади не прогнозують. Вночі слабкий туман, на дорогах подекуди ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 8 до 10 градусів морозу, вдень – близько “нуля”, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 8 до 13 градусів морозу, денна – від 4 морозу до 1 тепла.

Вітер південний – 5-10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2025 в 20:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 1 березня, в Харкові та області опади не прогнозують. Вночі слабкий туман, на дорогах подекуди ожеледиця.".