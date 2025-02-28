Якою буде погода в Харкові та області в перший день весни – прогноз

У суботу, 1 березня, в Харкові та області опади не прогнозують. Вночі слабкий туман, на дорогах подекуди ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 8 до 10 градусів морозу, вдень – близько “нуля”, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 8 до 13 градусів морозу, денна – від 4 морозу до 1 тепла.

Вітер південний – 5-10 м/с.