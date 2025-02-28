Якою буде погода в Харкові та області в перший день весни – прогноз
У суботу, 1 березня, в Харкові та області опади не прогнозують. Вночі слабкий туман, на дорогах подекуди ожеледиця.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 8 до 10 градусів морозу, вдень – близько “нуля”, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 8 до 13 градусів морозу, денна – від 4 морозу до 1 тепла.
Вітер південний – 5-10 м/с.
Читайте також: Тепліший за норму, опадів буде менше: прогноз на березень у Харкові й області
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Якою буде погода в Харкові та області в перший день весни – прогноз»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2025 в 20:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 1 березня, в Харкові та області опади не прогнозують. Вночі слабкий туман, на дорогах подекуди ожеледиця.".