Дерзких нарушителей ПДД через соцсети нашли копы в Харькове (видео)
Патрульные продолжают находить нарушителей ПДД в Харькове через соцсети. К ответственности привлекли троих таких горе-водителей.
В частности, на днях инспекторы разыскали проехавшего на красный сигнал светофора водителя авто «Citroen» и водителя авто «ЗАЗ», который двинулся на «желтый», рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
На обоих водителей патрульные составили административные постановления по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.
Также полицейские разыскали водителя авто «Hyundai», который на дороге с двусторонним движением, выехал на «встречку». Инспекторы составили на мужчину админпостановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил расположения транспортных средств) КУоАП.
Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: нарушение ПДД, новости Харькова, патрульная полиция, соцсети;
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2025 в 21:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные продолжают находить нарушителей ПДД в Харькове через соцсети. К ответственности привлекли троих таких горе-водителей.".