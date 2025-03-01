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Дерзких нарушителей ПДД через соцсети нашли копы в Харькове (видео)

Общество 21:27   01.03.2025
Виктория Яковенко
Дерзких нарушителей ПДД через соцсети нашли копы в Харькове (видео) Скриншот

Патрульные продолжают находить нарушителей ПДД в Харькове через соцсети. К ответственности привлекли троих таких горе-водителей.

В частности, на днях инспекторы разыскали проехавшего на красный сигнал светофора водителя авто «Citroen» и водителя авто «ЗАЗ», который двинулся на «желтый», рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

На обоих водителей патрульные составили административные постановления по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.

Также полицейские разыскали водителя авто «Hyundai», который на дороге с двусторонним движением, выехал на «встречку». Инспекторы составили на мужчину админпостановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил расположения транспортных средств) КУоАП.

Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2025 в 21:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные продолжают находить нарушителей ПДД в Харькове через соцсети. К ответственности привлекли троих таких горе-водителей.".