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Зухвалих порушників ПДР через соцмережі знайшли копи в Харкові (відео)

Суспільство 21:27   01.03.2025
Вікторія Яковенко
Зухвалих порушників ПДР через соцмережі знайшли копи в Харкові (відео) Скриншот

Патрульні продовжують знаходити порушників ПДР у Харкові через соцмережі. До відповідальності притягнули трьох таких горе-водіїв.

Зокрема, днями інспектори розшукали водія авто «Citroen», який проїхав на червоний сигнал світлофора, та водія авто «ЗАЗ», який рушив на «жовтий», розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

На обох кермувальників патрульні склали адміністративні постанови за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

Також поліцейські розшукали водія авто «Hyundai», який на дорозі з двостороннім рухом, виїхав на «зустрічку». Інспектори склали на чоловіка адмінпостанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП.

Відео: Управління патрульної поліції в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2025 в 21:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульні продовжують знаходити порушників ПДР у Харкові через соцмережі. До відповідальності притягнули трьох таких горе-водіїв.".