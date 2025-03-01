Зухвалих порушників ПДР через соцмережі знайшли копи в Харкові (відео)

Патрульні продовжують знаходити порушників ПДР у Харкові через соцмережі. До відповідальності притягнули трьох таких горе-водіїв.

Зокрема, днями інспектори розшукали водія авто «Citroen», який проїхав на червоний сигнал світлофора, та водія авто «ЗАЗ», який рушив на «жовтий», розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

На обох кермувальників патрульні склали адміністративні постанови за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

Також поліцейські розшукали водія авто «Hyundai», який на дорозі з двостороннім рухом, виїхав на «зустрічку». Інспектори склали на чоловіка адмінпостанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП.

Відео: Управління патрульної поліції в Харківській області