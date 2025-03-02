Ночью будет снежить, днем «плюс»: погода в Харькове и области на 3 марта

В понедельник, 3 марта, в Харькове и области ночью будет снежить, днем осадки не прогнозируют. Ночью и утром слабый туман, на дорогах местами гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 4 до 6 градусов мороза, днем — от 0 до 2 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 3 до 8 градусов мороза, дневная — от 2 мороза до 3 тепла.

Ветер юго-западный — 5-10 м/с.