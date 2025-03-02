Ночью будет снежить, днем «плюс»: погода в Харькове и области на 3 марта
Фото: Василий Голосный
В понедельник, 3 марта, в Харькове и области ночью будет снежить, днем осадки не прогнозируют. Ночью и утром слабый туман, на дорогах местами гололед.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 4 до 6 градусов мороза, днем — от 0 до 2 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 3 до 8 градусов мороза, дневная — от 2 мороза до 3 тепла.
Ветер юго-западный — 5-10 м/с.
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2025 в 21:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 3 марта, в Харькове и области ночью будет снежить, днем осадки не прогнозируют. Ночью и утром слабый туман, на дорогах местами гололед.".