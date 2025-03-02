Вночі сніжитиме, вдень «плюс»: погода в Харкові та області на 3 березня

У понеділок, 3 березня, у Харкові та області вночі сніжитиме, вдень опади не прогнозують. Вночі та вранці слабкий туман, на дорогах місцями ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 4 до 6 градусів морозу, вдень – від 0 до 2 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 3 до 8 градусів морозу, денна – від 2 морозу до 3 тепла.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.