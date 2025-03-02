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Вночі сніжитиме, вдень «плюс»: погода в Харкові та області на 3 березня

Погода 21:00   02.03.2025
Олена Нагорна
Вночі сніжитиме, вдень «плюс»: погода в Харкові та області на 3 березня Фото: Василь Голосний

У понеділок, 3 березня, у Харкові та області вночі сніжитиме, вдень опади не прогнозують. Вночі та вранці слабкий туман, на дорогах місцями ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 4 до 6 градусів морозу, вдень – від 0 до 2 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 3 до 8 градусів морозу, денна – від 2 морозу до 3 тепла.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2025 в 21:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 3 березня, у Харкові та області вночі сніжитиме, вдень опади не прогнозують. Вночі та вранці слабкий туман, на дорогах місцями ожеледиця.".