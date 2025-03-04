Харьковчанка получила подозрение за участие в пророссийских чатах

По данным облпрокуратуры, харьковчанка оправдывала агрессию РФ против Украины в соцсетях.

В частности, 59-летняя женщина была активной участницей пророссийских Телеграм-чатов.

«Начиная с марта 2024 года, подозреваемая писала, что ждет так называемое «освобождение» Харькова и Купянска, рассказывала, что «россия не завоевывает территории, а освобождает земли от нацистов», а также называла героями российских военнослужащих», – отметили правоохранители.

Противоправный характер высказываний уже подтвердили на лингвистической экспертизе, а фигурантке вручили подозрение, добавили в прокуратуре.

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