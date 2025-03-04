Харьковчанка получила подозрение за участие в пророссийских чатах
По данным облпрокуратуры, харьковчанка оправдывала агрессию РФ против Украины в соцсетях.
В частности, 59-летняя женщина была активной участницей пророссийских Телеграм-чатов.
«Начиная с марта 2024 года, подозреваемая писала, что ждет так называемое «освобождение» Харькова и Купянска, рассказывала, что «россия не завоевывает территории, а освобождает земли от нацистов», а также называла героями российских военнослужащих», – отметили правоохранители.
Противоправный характер высказываний уже подтвердили на лингвистической экспертизе, а фигурантке вручили подозрение, добавили в прокуратуре.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: коллаборантка, подозреваемая, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 11:13;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным облпрокуратуры, харьковчанка оправдывала агрессию РФ против Украины в соцсетях.".