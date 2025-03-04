Харків’янка отримала підозру за участь у проросійських чатах
За даними облпрокуратури, харків’янка виправдовувала агресію РФ проти України у соцмережах.
Зокрема, 59-річна жінка була активною учасницею проросійських телеграм-чатів.
“Починаючи з березня 2024 року, підозрювана писала, що чекає на так зване «визволення» Харкова і Купʼянська, розповідала, що «россия не завоевывает территории, а освобождает земли от нацистов», а також називала героями російських військовослужбовців”, – зазначили правоохоронці.
Протиправний характер висловлювань вже підтвердили на лінгвістичній експертизі, а фігурантці – вручили підозру, додали у прокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 11:13;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними облпрокуратури, харків’янка виправдовувала агресію РФ проти України у соцмережах.".