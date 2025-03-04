Харків’янка отримала підозру за участь у проросійських чатах

За даними облпрокуратури, харків’янка виправдовувала агресію РФ проти України у соцмережах.

Зокрема, 59-річна жінка була активною учасницею проросійських телеграм-чатів.

“Починаючи з березня 2024 року, підозрювана писала, що чекає на так зване «визволення» Харкова і Купʼянська, розповідала, що «россия не завоевывает территории, а освобождает земли от нацистов», а також називала героями російських військовослужбовців”, – зазначили правоохоронці.

Протиправний характер висловлювань вже підтвердили на лінгвістичній експертизі, а фігурантці – вручили підозру, додали у прокуратурі.