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Харків’янка отримала підозру за участь у проросійських чатах

Події 11:13   04.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Харків’янка отримала підозру за участь у проросійських чатах

За даними облпрокуратури, харків’янка виправдовувала агресію РФ проти України у соцмережах.

Зокрема, 59-річна жінка була активною учасницею проросійських телеграм-чатів.

“Починаючи з березня 2024 року, підозрювана писала, що чекає на так зване «визволення» Харкова і Купʼянська, розповідала, що «россия не завоевывает территории, а освобождает земли от нацистов», а також називала героями російських військовослужбовців”, – зазначили правоохоронці.

Протиправний характер висловлювань вже підтвердили на лінгвістичній експертизі, а фігурантці – вручили підозру, додали у прокуратурі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 11:13;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними облпрокуратури, харків’янка виправдовувала агресію РФ проти України у соцмережах.".