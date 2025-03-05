Ночью прилетело по Харькову — что обстреляли

Оккупанты ударили по Харькову около 22:30.

Тревогу в Харькове объявили за полчаса до обстрела, а в Воздушных силах ВСУ предупредили о возможном применении ударных БпЛА по городу, а также работе ПВО.

Вскоре в городе раздался взрыв. По данным мэра Игоря Терехова, российский беспилотник прилетел по гражданскому предприятию.

«В результате «прилета» повреждено здание предприятия, выбиты стекла. Взрывной волной нанесено повреждение двум троллейбусам», – уточнил городской голова.

Тем временем ночной обстрел города прокомментировали и в облпрокуратуре. Также правоохранители рассказали, чем именно враг ударил по району.

«В результате взрыва поврежден фасад и остекление двух складских помещений. Также повреждены два частных автомобиля и два троллейбуса. Предварительно для обстрела враг использовал БпЛА под названием «Герань-2». По факту этого военного преступления возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины», – сказал спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Предварительно, обошлось без пострадавших.