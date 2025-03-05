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Вночі прилетіло по Харкову – що обстріляли

Події 07:10   05.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі прилетіло по Харкову – що обстріляли

Окупанти вдарили по Харкову близько 22:30. 

Тривогу в Харкові оголосили за пів години до обстрілу, а у Повітряних силах ВСУ попередили про можливе застосування ударних БпЛА по місту, а також роботу ППО. 

Незабаром у місті пролунав вибух. За даними мера Ігоря Терехова, російський безпілотник прилетів по цивільному підприємству.

«Внаслідок «прильоту» пошкоджено будівлю підприємства, вибиті шибки. Вибуховою хвилею нанесено ушкодження двом тролейбусам», – уточнив міський голова. 

Тим часом нічний обстріл міста прокоментували і в облпрокуратурі. Також правоохоронці розповіли, чим саме ворог вдарив по району. 

«Внаслідок вибуху пошкоджений фасад та скління двох складських приміщень. Також пошкоджені два приватні автомобілі та два тролейбуси. Попередньо для обстрілу ворог використав БпЛА під назвою «Герань-2». За фактом цього воєнного злочину відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України», – сказав речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Попередньо обійшлося без постраждалих.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2025 в 07:10;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти вдарили по Харкову близько 22:30. ".