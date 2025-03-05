Прогноз погоды на 6 марта в Харькове и области: до 13 градусов тепла
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 6 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Без существенных осадков.
Ветер западный, 7-12 м/с, порывы, 15-20 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 5° тепла, днем 8 — 13° тепла.
По городу: Без существенных осадков.
Ветер западный, 7-12 м/с, порывы, 15-20 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 4° тепла, днем 10 — 12° тепла.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 20:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 6 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".