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Прогноз погоды на 6 марта в Харькове и области: до 13 градусов тепла

Погода 20:18   05.03.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 6 марта в Харькове и области: до 13 градусов тепла Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 6 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков.
Ветер западный, 7-12 м/с, порывы, 15-20 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 5° тепла, днем ​​8 — 13° тепла.

По городу: Без существенных осадков.
Ветер западный, 7-12 м/с, порывы, 15-20 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 4° тепла, днем ​​10 — 12° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 20:18;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 6 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".