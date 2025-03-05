Прогноз погоди на 6 березня у Харкові та області: до 13 градусів тепла удень
Прогноз погоди на завтра, 6 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Без істотних опадів🌤.
Вітер західний, 7 – 12 м/с, пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 0 – 5° тепла, вдень 8 – 13° тепла.
По місту: Без істотних опадів🌤.
Вітер західний, 7 – 12 м/с, пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 2 – 4° тепла, вдень 10 – 12° тепла.
Читайте також: Вибух у Харкові: БпЛА “Молния” вдарив по промзоні, що постраждало (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харків, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Прогноз погоди на 6 березня у Харкові та області: до 13 градусів тепла удень»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2025 в 20:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 6 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".