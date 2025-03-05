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Прогноз погоди на 6 березня у Харкові та області: до 13 градусів тепла удень

Погода 20:18   05.03.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 6 березня у Харкові та області: до 13 градусів тепла удень

Прогноз погоди на завтра, 6 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів🌤.

Вітер західний, 7 – 12 м/с, пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 0 – 5° тепла, вдень 8 – 13° тепла.

 

По місту: Без істотних опадів🌤.

Вітер західний, 7 – 12 м/с, пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 2 – 4° тепла, вдень 10 – 12° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2025 в 20:18;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 6 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".