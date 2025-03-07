Аналитики подсчитали, сколько компаний на Харьковщине возглавляют женщины

Более 23,5 тысячи компаний в Харьковской области возглавляют женщины.

Как информирует ресурс «Опендатабот», сейчас женщины руководят 449 тысячами украинских компаний. С начала полномасштабной войны доля женщин-директоров стабильно растет. За год в Украине существенно увеличилось количество руководительниц IT-компаний, сельскохозяйственных и строительных бизнесов.

«В целом сейчас каждый третий украинский бизнес возглавляют женщины. В сфере IT, которая считалась традиционно мужской, новые компании все чаще возглавляют женщины: за год новых компаний с директрисами стало больше на 69%. На 25% больше руководительниц бизнеса в сельскохозяйственной сфере и на 17% — в компаниях, занимающихся строительством», — отметили аналитики.

Больше всего компаний, которые возглавляют женщины, в прифронтовых областях: 37% в Донецкой области, 35% на Херсонщине и 34% — на Луганщине.

Женщины-директора преобладают в таких сферах, как:

— образование — 70% женщин во главе компаний;

— государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование — 58%;

— деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений — 58%;

— туризм — 57%.