Аналитики подсчитали, сколько компаний на Харьковщине возглавляют женщины
Более 23,5 тысячи компаний в Харьковской области возглавляют женщины.
Как информирует ресурс «Опендатабот», сейчас женщины руководят 449 тысячами украинских компаний. С начала полномасштабной войны доля женщин-директоров стабильно растет. За год в Украине существенно увеличилось количество руководительниц IT-компаний, сельскохозяйственных и строительных бизнесов.
«В целом сейчас каждый третий украинский бизнес возглавляют женщины. В сфере IT, которая считалась традиционно мужской, новые компании все чаще возглавляют женщины: за год новых компаний с директрисами стало больше на 69%. На 25% больше руководительниц бизнеса в сельскохозяйственной сфере и на 17% — в компаниях, занимающихся строительством», — отметили аналитики.
Больше всего компаний, которые возглавляют женщины, в прифронтовых областях: 37% в Донецкой области, 35% на Херсонщине и 34% — на Луганщине.
Женщины-директора преобладают в таких сферах, как:
— образование — 70% женщин во главе компаний;
— государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование — 58%;
— деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений — 58%;
— туризм — 57%.
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 20:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 23,5 тысячи компаний в Харьковской области возглавляют женщины.".