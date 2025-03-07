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Аналитики подсчитали, сколько компаний на Харьковщине возглавляют женщины

Украина 20:52   07.03.2025
Елена Нагорная
Аналитики подсчитали, сколько компаний на Харьковщине возглавляют женщины Инфографика ресурса «Опендатабот»

Более 23,5 тысячи компаний в Харьковской области возглавляют женщины.

Как информирует ресурс «Опендатабот», сейчас женщины руководят 449 тысячами украинских компаний. С начала полномасштабной войны доля женщин-директоров стабильно растет. За год в Украине существенно увеличилось количество руководительниц IT-компаний, сельскохозяйственных и строительных бизнесов.

«В целом сейчас каждый третий украинский бизнес возглавляют женщины. В сфере IT, которая считалась традиционно мужской, новые компании все чаще возглавляют женщины: за год новых компаний с директрисами стало больше на 69%. На 25% больше руководительниц бизнеса в сельскохозяйственной сфере и на 17% — в компаниях, занимающихся строительством», — отметили аналитики.

Больше всего компаний, которые возглавляют женщины, в прифронтовых областях: 37% в Донецкой области, 35% на Херсонщине и 34% — на Луганщине.

Женщины-директора преобладают в таких сферах, как:
— образование — 70% женщин во главе компаний;
— государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование — 58%;
— деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений — 58%;
— туризм — 57%.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 20:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 23,5 тысячи компаний в Харьковской области возглавляют женщины.".