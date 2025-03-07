Аналітики підрахували, скільки компаній на Харківщині очолюють жінки
Понад 23,5 тисячі компаній у Харківській області очолюють жінки.
Як повідомляє ресурс «Опендатабот», зараз жінки керують 449 тисячами українських компаній. З початку повномасштабної війни частка директорок стабільно зростає. За рік в Україні суттєво побільшало керівниць IT-компаній, сільськогосподарських та будівельних бізнесів.
«Загалом наразі кожен третій український бізнес очолюють жінки. У сфері IT, яка вважалась традиційно чоловічою, нові компанії все частіше очолюють жінки: за рік нових компаній із директорками побільшало на 69%. На 25% побільшало очільниць бізнесу у сільськогосподарській сфері та на 17% — у компаніях, що займаються будівництвом», – зазначили аналітики.
Найбільше компаній, які очолюють жінки, у прифронтових областях: 37% у Донецькій області, 35% на Херсонщині та 34% – на Луганщині.
Директорки переважають у таких сферах, як:
– освіта – 70% жінок на чолі компаній;
– державне управління та оборона, обов’язкове соціальне страхування – 58%;
– діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг – 58%;
– туризм – 57%.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2025 в 20:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 23,5 тисячі компаній у Харківській області очолюють жінки.".