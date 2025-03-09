11 штурмов россиян отбили защитники на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
Фото: ГШ
Россияне наносили авиаудары возле населенных пунктов Довжик, Казачья Лопань Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении украинские защитники отразили шесть атак противника возле Волчанска и в сторону Петро-Ивановки.
На Купянском направлении за прошедшие сутки россияне 11 раз штурмовали позиции ВСУ. Силы обороны отражали атаки россиян возле населенных пунктов Кондрашовка, Лозовая, Новоселовка Степовая, Новая Кругляковка и Загрызово.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2025 в 08:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне наносили авиаудары возле населенных пунктов Довжик, Казачья Лопань Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".