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11 штурмов россиян отбили защитники на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Происшествия 08:28   09.03.2025
Оксана Якушко
11 штурмов россиян отбили защитники на Купянском направлении – Генштаб ВСУ Фото: ГШ

Россияне наносили авиаудары возле населенных пунктов Довжик, Казачья Лопань Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении украинские защитники отразили шесть атак противника возле Волчанска и в сторону Петро-Ивановки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки россияне 11 раз штурмовали позиции ВСУ. Силы обороны отражали атаки россиян возле населенных пунктов Кондрашовка, Лозовая, Новоселовка Степовая, Новая Кругляковка и Загрызово.

Фото: ГШ

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 марта 2025 в 08:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне наносили авиаудары возле населенных пунктов Довжик, Казачья Лопань Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".