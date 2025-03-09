11 штурмов россиян отбили защитники на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Россияне наносили авиаудары возле населенных пунктов Довжик, Казачья Лопань Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении украинские защитники отразили шесть атак противника возле Волчанска и в сторону Петро-Ивановки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки россияне 11 раз штурмовали позиции ВСУ. Силы обороны отражали атаки россиян возле населенных пунктов Кондрашовка, Лозовая, Новоселовка Степовая, Новая Кругляковка и Загрызово.

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