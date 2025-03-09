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11 штурмів росіян відбили захисники на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Події 08:28   09.03.2025
Оксана Якушко
11 штурмів росіян відбили захисники на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Росіяни наносили авіаудари біля населених пунктів Довжик, Козача Лопань Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку українські захисники відбили шість атак противника біля Вовчанська та у бік Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби росіяни 11 разів штурмували позиції ЗСУ. Сили оборони відбивали атаки росіян біля населених пунктів Кіндрашівка, Лозова, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2025 в 08:28;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни наносили авіаудари біля населених пунктів Довжик, Козача Лопань Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".