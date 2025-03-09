Женщина погибла в пламени, сжигая сухую траву в Харьковской области

Поджигатели травы активизировались и уничтожили 76 га, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

В течение двух дней пожарные потушили 93 пожара на Харьковщине, которые возникли в экосистемах, в лесных и степных зонах. Огонь уничтожил 766 га сухой растительности. Часто такие пожары распространяются на жилой сектор, линии электропередач и другие объекты.

В селе Новопокровка Чугуевского района Харьковской области погибла 87-летняя женщина, сжигавшая сухую траву и мусор вокруг своей усадьбы. Огонь окружил женщину, она оказалась в эпицентре пожара, потеряла сознание и погибла.