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Женщина погибла в пламени, сжигая сухую траву в Харьковской области

Происшествия 11:09   09.03.2025
Оксана Якушко
Женщина погибла в пламени, сжигая сухую траву в Харьковской области

Поджигатели травы активизировались и уничтожили 76 га, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

В течение двух дней пожарные потушили 93 пожара на Харьковщине, которые возникли в экосистемах, в лесных и степных зонах. Огонь уничтожил 766 га сухой растительности. Часто такие пожары распространяются на жилой сектор, линии электропередач и другие объекты.

В селе Новопокровка Чугуевского района Харьковской области погибла 87-летняя женщина, сжигавшая сухую траву и мусор вокруг своей усадьбы. Огонь окружил женщину, она оказалась в эпицентре пожара, потеряла сознание и погибла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 марта 2025 в 11:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поджигатели травы активизировались и уничтожили 76 га, сообщает ГСЧС в Харьковской области.".