Жінка загинула у полум’ї, спалюючи суху траву у Харківській області

Палії ​​трави активізувалися та знищили 76 га, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Протягом двох днів вогнеборці погасили 9️3 пожежі на Харківщині, які виникли в екосистемах, у лісових та степових зонах. Вогонь знищив 7️6 га сухої рослинності. Доволі часто такі пожежі поширюються на житловий сектор, лінії електропередач та інші об’єкти.

У селі Новопокровка Чугуївського району Харківської області загинула 87-річна жінка, яка спалювала суху траву та сміття навколо своєї садиби. Вогонь оточив жінку, а вона опинилась в осередку пожежі, втратила свідомість та померла.