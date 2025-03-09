Жінка загинула у полум’ї, спалюючи суху траву у Харківській області
Палії трави активізувалися та знищили 76 га, повідомляє ДСНС у Харківській області.
Протягом двох днів вогнеборці погасили 9️3 пожежі на Харківщині, які виникли в екосистемах, у лісових та степових зонах. Вогонь знищив 7️6 га сухої рослинності. Доволі часто такі пожежі поширюються на житловий сектор, лінії електропередач та інші об’єкти.
У селі Новопокровка Чугуївського району Харківської області загинула 87-річна жінка, яка спалювала суху траву та сміття навколо своєї садиби. Вогонь оточив жінку, а вона опинилась в осередку пожежі, втратила свідомість та померла.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2025 в 11:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Палії трави активізувалися та знищили 76 га, повідомляє ДСНС у Харківській області.".