Что делать с сухостоем, чтобы не жечь: ГСЧС Харьковщины дает советы

С начала года в экосистемах Харьковской области уже случилось 162 пожара. В основном — из-за борьбы с сухостоем.

Печальную статистику во время брифинга 11 марта привел начальник управления предотвращения чрезвычайных ситуаций Главного управления ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Сергей Колосовский.

«К сожалению, у нас снег сошел — и начались массовые пожары. Только за вчерашний день спасатели выезжали более 40 раз. Площадь пожаров составила около 30 гектаров», — отметил спасатель.

Он напомнил, что в области уже есть одна жертва борьбы с сухостоем — 87-летняя женщина из Чугуевского района: она не справилась с огнем, который сама и развела.

С начала года в Харьковской области произошло 162 пожара в природных экосистемах. А в прошлом году их было и вовсе 6774, в том числе 433 лесных (в прошлом году около половины пожаров вызвали россияне обстрелами).

«Человеческий фактор – основная причина пожаров в экосистемах. 93% возникновения пожаров – это поджог. Поэтому хотел бы напрямую обратиться ко всем жителям Харькова и Харьковской области. Выжигание сухой растительности – это административное правонарушение, влекущее наложение штрафных санкций от 3060 гривен до 6100 гривен. Если пожар привел к пожару в лесу, то это уже штрафные санкции больше – почти 6500 и 15 000 гривен. Я хотел бы всех предостеречь. Вы прежде всего вредите окружающей среде, рискуете собственной жизнью и фактически уничтожаете все живое», — подчеркнул Колосовский.

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Он не только угрожал штрафами, но и давал ценные советы, как можно избавиться от сухой растительности «гуманным» способом.

«Если она вам очень мешает, уберите ее, сложите в отдельном месте, пусть она перегниет. И это будет очень хорошим удобрением», — рекомендовал представитель ГСЧС.