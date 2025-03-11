Live
  • Вт 11.03.2025
  • Харків  +15°С
  • USD 41.29
  • EUR 44.77

Що робити зі сухостоєм, щоб не палити: ДСНС Харківщини дає поради

Події 14:27   11.03.2025
Оксана Горун
Що робити зі сухостоєм, щоб не палити: ДСНС Харківщини дає поради

З початку року в екосистемах Харківської області вже сталися 162 пожежі. В основному – через боротьбу зі сухостоєм.

Сумну статистику під час брифінгу 11 березня навів начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ГУ ДСНС України в Харківській області Сергій Колосовський.

“На жаль, у нас сніг зійшов – і почалися масові пожежі. Тільки за вчора рятувальники виїжджали понад 40 разів. Площа пожеж становила близько 30 гектарів”, – зазначив рятувальник.

Він нагадав, що в області вже є одна жертва боротьби зі сухостоєм – 87-річна жінка з Чугуївського району: вона не впоралася з вогнем, який сама й розвела.

З початку року в Харківській області сталися 162 пожежі в природних екосистемах. А торік їх було 6774, у тому числі 433 лісові (торік близько половини пожеж викликали росіяни обстрілами).

“Людський фактор – це основна причина пожеж в екосистемах. 93% виникнення пожеж – це підпал. Тому хотів би безпосередньо звернутися до всіх мешканців Харкова та Харківської області. Випалювання сухої рослинності – це адміністративне правопорушення, яке тягне за собою накладення штрафних санкцій від 3060 гривень до 6100 гривень. Якщо пожежа призвела до пожежі в лісі, то це вже штрафні санкції більше – майже 6500 і 15 000 гривень. Тобто я хотів би всіх застерегти. Ви насамперед шкодите довкіллю, ризикуєте власним життям і фактично знищуєте все живе, що є”, – підкреслив Колосовський.

Читайте також: Про небезпеку попередили мешканців Харкова та області метеорологи

Він не тільки погрожував штрафами, а й давав цінні поради, як можна позбутися сухої рослинності “гуманним” способом.

“Якщо вона вам дуже заважає, приберіть її, складіть в окремому місці, хай вона перегниє. І це буде дуже гарним добривом”, – рекомендував представник ДСНС.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Вбивство письменника Вакуленка: в Харкові відбудеться суд
Вбивство письменника Вакуленка: в Харкові відбудеться суд
11.03.2025, 14:59
Що робити зі сухостоєм, щоб не палити: ДСНС Харківщини дає поради
Що робити зі сухостоєм, щоб не палити: ДСНС Харківщини дає поради
11.03.2025, 14:27
Річки в центрі Харкова розчищають комунальники
Річки в центрі Харкова розчищають комунальники
11.03.2025, 14:00
Вранці на Салтівці горіла багатоповерхівка, є постраждалий – ДСНС
Вранці на Салтівці горіла багатоповерхівка, є постраждалий – ДСНС
11.03.2025, 08:07
Ремонт шкільного туалету за 1,3 млн грн на Харківщині затіяли посеред війни
Ремонт шкільного туалету за 1,3 млн грн на Харківщині затіяли посеред війни
11.03.2025, 13:34
Синєгубов висловився про США в день переговорів у Саудівській Аравії
Синєгубов висловився про США в день переговорів у Саудівській Аравії
11.03.2025, 13:00

Новини за темою:

16:25
На Харківщині вирують пожежі: згоріли 9 комбайнів, що збирали врожай (відео)
07:42
Генератор у квартирі: як не підірвати будинок і чи передбачені штрафи (сюжет)
08:08
На Харківщині на пожежах, не пов’язаних із війною, загинули 93 особи

Ви читали новину: «Що робити зі сухостоєм, щоб не палити: ДСНС Харківщини дає поради»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 14:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку року в екосистемах Харківської області вже сталися 162 пожежі. В основному – через боротьбу зі сухостоєм".