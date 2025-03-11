Що робити зі сухостоєм, щоб не палити: ДСНС Харківщини дає поради

З початку року в екосистемах Харківської області вже сталися 162 пожежі. В основному – через боротьбу зі сухостоєм.

Сумну статистику під час брифінгу 11 березня навів начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ГУ ДСНС України в Харківській області Сергій Колосовський.

“На жаль, у нас сніг зійшов – і почалися масові пожежі. Тільки за вчора рятувальники виїжджали понад 40 разів. Площа пожеж становила близько 30 гектарів”, – зазначив рятувальник.

Він нагадав, що в області вже є одна жертва боротьби зі сухостоєм – 87-річна жінка з Чугуївського району: вона не впоралася з вогнем, який сама й розвела.

З початку року в Харківській області сталися 162 пожежі в природних екосистемах. А торік їх було 6774, у тому числі 433 лісові (торік близько половини пожеж викликали росіяни обстрілами).

“Людський фактор – це основна причина пожеж в екосистемах. 93% виникнення пожеж – це підпал. Тому хотів би безпосередньо звернутися до всіх мешканців Харкова та Харківської області. Випалювання сухої рослинності – це адміністративне правопорушення, яке тягне за собою накладення штрафних санкцій від 3060 гривень до 6100 гривень. Якщо пожежа призвела до пожежі в лісі, то це вже штрафні санкції більше – майже 6500 і 15 000 гривень. Тобто я хотів би всіх застерегти. Ви насамперед шкодите довкіллю, ризикуєте власним життям і фактично знищуєте все живе, що є”, – підкреслив Колосовський.

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Він не тільки погрожував штрафами, а й давав цінні поради, як можна позбутися сухої рослинності “гуманним” способом.

“Якщо вона вам дуже заважає, приберіть її, складіть в окремому місці, хай вона перегниє. І це буде дуже гарним добривом”, – рекомендував представник ДСНС.