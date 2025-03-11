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Ряда договоренностей достиг Терехов с местными властями Италии: что обещают

Мир 20:13   11.03.2025
Елена Нагорная
Ряда договоренностей достиг Терехов с местными властями Италии: что обещают Фото: Харьковский горсовет

Заграничная командировка мэра Харькова Игоря Терехова продолжается. В Италии он встретился с мэром Турина и представителями администрации региона Пьемонт.

С мэром Турина Стефано Ло Руссо Терехов обсуждал возможные направления сотрудничества в восстановлении Харькова, развитие муниципальной инфраструктуры и привлечение итальянского бизнеса, передает пресс-служба мэрии.

«Итальянские города могут помочь восстановлению Украины на локальном уровне. У нас есть компании, специализирующиеся на водоснабжении, переработке отходов и энергообеспечении, и они готовы присоединиться к совместным проектам», — заявил мэр Турина.

Отдельно стороны обсудили возможность передачи Харькову общественного транспорта из Италии, что позволит частично компенсировать потери городского автопарка.

На встрече с представителями администрации региона Пьемонт Терехов обсуждал возможности партнерства в восстановлении Харькова, привлечении инвесторов и поддержке местного бизнеса.

Замгубернатора региона Пьемонт Клаудия Поркиетто подтвердила готовность способствовать развитию взаимодействия между предпринимателями. Стороны договорились о дальнейшей коммуникации для детализации направлений взаимодействия. Также было предложено организовать встречу украинских и итальянских предпринимателей для обсуждения конкретных бизнес-проектов.

Как сообщалось, в Италии Терехов ранее уже встретился с мэром Милана Джузеппе Сала.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2025 в 20:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заграничная командировка мэра Харькова Игоря Терехова продолжается. В Италии он встретился с мэром Турина и представителями администрации региона Пьемонт.".