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Ще низки домовленостей досяг Терехов із місцевою владою Італії: що обіцяють

Політика 20:13   11.03.2025
Олена Нагорна
Ще низки домовленостей досяг Терехов із місцевою владою Італії: що обіцяють Фото: Харківська міськрада

Закордонне відрядження мера Харкова Ігоря Терехова триває. В Італії він зустрівся з мером Турина та представниками адміністрації регіону П’ємонт.

З мером Турина Стефано Ло Руссо Терехов обговорював можливі напрямки співпраці у відновленні Харкова, розвиток муніципальної інфраструктури та залучення італійського бізнесу, повідомляє пресслужба мерії.

«Італійські міста можуть посприяти відновленню України на локальному рівні. Ми маємо компанії, що спеціалізуються на водопостачанні, переробці відходів та енергозабезпеченні, і вони готові долучитися до спільних проєктів», — заявив мер Турина.

Окремо сторони обговорили можливість передачі громадського транспорту Харкову з Італії, що дозволить частково компенсувати втрати міського автопарку.

На зустрічі з представниками адміністрації регіону П’ємонт Терехов обговорював можливості партнерства у відновленні Харкова, залученні інвесторів та підтримці місцевого бізнесу.

Заступниця губернатора регіону Пʼємонт Клаудія Поркієтто підтвердила готовність сприяти розвитку взаємодії між підприємцями. Сторони домовилися про подальшу комунікацію для деталізації напрямків взаємодії. Також було запропоновано організувати зустріч українських та італійських підприємців для обговорення конкретних бізнес-проєктів.

Як повідомлялося, в Італії Терехов раніше вже зустрівся з мером Мілана Джузеппе Сала.

Читайте також: За яку допомогу Харкову Терехов подякував меру Мілана

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 20:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Закордонне відрядження мера Харкова Ігоря Терехова триває. В Італії він зустрівся з мером Турина та представниками адміністрації регіону П’ємонт.".