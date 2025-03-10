За яку допомогу Харкову Терехов подякував меру Мілану
Мер Харкова Ігор Терехов відвідав італійське місто Мілан під час закордонного відрядження.
«Мер Мілану Джузеппе Сала поділяє нашу позицію: мир має бути справедливим і надійним. Не мир за будь-яку ціну, а такий, що назавжди закриє шлях війні. Безпека, свобода, можливість розвиватися – ось що дійсно важливо», – прокоментував зустріч Терехов.
«Вдячний італійському колезі за його відкритість і конкретні дії. За прихисток для українців, за допомогу нашим громадам, за прагнення зробити більше, зокрема, для Харкова та особливо у процесі відбудові. І ми хочемо бачити поряд прогресивні італійські компанії, які готові змінювати майбутнє спільно з нами!», – подякував колезі мер Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 19:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов відвідав італійське місто Мілан під час закордонного відрядження.".