За яку допомогу Харкову Терехов подякував меру Мілану

Мер Харкова Ігор Терехов відвідав італійське місто Мілан під час закордонного відрядження.

«Мер Мілану Джузеппе Сала поділяє нашу позицію: мир має бути справедливим і надійним. Не мир за будь-яку ціну, а такий, що назавжди закриє шлях війні. Безпека, свобода, можливість розвиватися – ось що дійсно важливо», – прокоментував зустріч Терехов.

«Вдячний італійському колезі за його відкритість і конкретні дії. За прихисток для українців, за допомогу нашим громадам, за прагнення зробити більше, зокрема, для Харкова та особливо у процесі відбудові. І ми хочемо бачити поряд прогресивні італійські компанії, які готові змінювати майбутнє спільно з нами!», – подякував колезі мер Харкова.