За какую помощь Харькову Терехов поблагодарил мэра Милана

Мэр Харькова Игорь Терехов посетил итальянский город Милан во время заграничной командировки.

«Мэр Милана Джузеппе Сала разделяет нашу позицию: мир должен быть справедливым и надежным. Не мир любой ценой, а навсегда закроет путь войне. Безопасность, свобода, возможность развиваться – вот что действительно важно», – прокомментировал встречу Терехов.

«Благодарен итальянскому коллеге за его открытость и конкретные действия. За приют для украинцев, за помощь нашим общинам, за стремление сделать больше, в частности, для Харькова и особенно в процессе восстановления. И мы хотим видеть рядом прогрессивные итальянские компании, готовые менять будущее совместно с нами!», — поблагодарил коллегу мэр Харькова.