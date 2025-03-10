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За какую помощь Харькову Терехов поблагодарил мэра Милана

Мир 19:04   10.03.2025
Оксана Якушко
За какую помощь Харькову Терехов поблагодарил мэра Милана Фото: ХГС

Мэр Харькова Игорь Терехов посетил итальянский город Милан во время заграничной командировки.

«Мэр Милана Джузеппе Сала разделяет нашу позицию: мир должен быть справедливым и надежным. Не мир любой ценой, а навсегда закроет путь войне. Безопасность, свобода, возможность развиваться – вот что действительно важно», – прокомментировал встречу Терехов.

«Благодарен итальянскому коллеге за его открытость и конкретные действия. За приют для украинцев, за помощь нашим общинам, за стремление сделать больше, в частности, для Харькова и особенно в процессе восстановления. И мы хотим видеть рядом прогрессивные итальянские компании, готовые менять будущее совместно с нами!», — поблагодарил коллегу мэр Харькова.

Фото: ХГС

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 19:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов посетил итальянский город Милан во время заграничной командировки.".