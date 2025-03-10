За какую помощь Харькову Терехов поблагодарил мэра Милана
Фото: ХГС
Мэр Харькова Игорь Терехов посетил итальянский город Милан во время заграничной командировки.
«Мэр Милана Джузеппе Сала разделяет нашу позицию: мир должен быть справедливым и надежным. Не мир любой ценой, а навсегда закроет путь войне. Безопасность, свобода, возможность развиваться – вот что действительно важно», – прокомментировал встречу Терехов.
«Благодарен итальянскому коллеге за его открытость и конкретные действия. За приют для украинцев, за помощь нашим общинам, за стремление сделать больше, в частности, для Харькова и особенно в процессе восстановления. И мы хотим видеть рядом прогрессивные итальянские компании, готовые менять будущее совместно с нами!», — поблагодарил коллегу мэр Харькова.
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- Категории: Мир, Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, Италия, Милан, мэр, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 19:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов посетил итальянский город Милан во время заграничной командировки.".