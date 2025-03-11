Воздух прогреется до +20: прогноз погоды в Харькове и области на 12 марта

В среду, 12 марта, в Харькове и области — облачно с прояснениями, без осадков, ночью слабый туман.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 7 до 9 градусов тепла, днем — от 16 до 18, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 6 до 11 тепла, дневная — от 15 до 20.

Ветер юго-западный — 7-12 м/с, утром и днем порывы до 15-20 м/с.

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