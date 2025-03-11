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Воздух прогреется до +20: прогноз погоды в Харькове и области на 12 марта

Погода 20:59   11.03.2025
Елена Нагорная
Воздух прогреется до +20: прогноз погоды в Харькове и области на 12 марта

В среду, 12 марта, в Харькове и области — облачно с прояснениями, без осадков, ночью слабый туман.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 7 до 9 градусов тепла, днем — от 16 до 18, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 6 до 11 тепла, дневная — от 15 до 20.

Ветер юго-западный — 7-12 м/с, утром и днем порывы до 15-20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2025 в 20:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 12 марта, в Харькове и области — облачно с прояснениями, без осадков, ночью слабый туман.".