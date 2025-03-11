Повітря прогріється до +20: прогноз погоди в Харкові та області на 12 березня
У середу, 12 березня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями, без опадів, уночі слабкий туман.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 7 до 9 градусів тепла, вдень – від 16 до 18, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 6 до 11 тепла, денна – від 15 до 20.
Вітер південно-західний – 7-12 м/с, вранці та вдень пориви до 15-20 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 20:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 12 березня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями, без опадів, уночі слабкий туман.".