Повітря прогріється до +20: прогноз погоди в Харкові та області на 12 березня

У середу, 12 березня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями, без опадів, уночі слабкий туман.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 7 до 9 градусів тепла, вдень – від 16 до 18, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 6 до 11 тепла, денна – від 15 до 20.

Вітер південно-західний – 7-12 м/с, вранці та вдень пориви до 15-20 м/с.