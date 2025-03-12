Медучреждение в Дергачах, которое разбила РФ, отстроили за 68 млн грн (фото)
Фото: Олег Синегубов
В городе Дергачи в Харьковской области отстроили амбулаторию общей практики семейной медицины, которую разрушили оккупанты.
Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, на строительство медучреждения направили 68 миллионов гривен государственных средств. Сейчас амбулатория оснащена новейшим оборудованием, приспособлена для маломобильных групп населения и способна обслуживать около 200 пациентов в сутки.
«Центр ментального здоровья Дергачевской больницы стал важным этапом в оказании психосоциальной помощи. Ежемесячно Центр оказывает помощь 450 пациентам амбулаторно, а также работает с 75 людьми на дому», — добавил глава ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: амбулатория, Дергачи, Олег Синегубов, хова;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 11:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Дергачи в Харьковской области отстроили амбулаторию общей практики семейной медицины, которую разрушили оккупанты.".