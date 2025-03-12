Медзаклад у Дергачах, який розтрощила РФ, відбудували за 68 млн грн (фото)

У місті Дергачі на Харківщині відбудували амбулаторію загальної практики сімейної медицини, яку зруйнували окупанти.

Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, на будівництво медзакладу спрямували 68 мільйонів гривень державних коштів. Зараз амбулаторія оснащена новітнім обладнанням, пристосована для маломобільних груп населення та здатна обслуговувати близько 200 пацієнтів на добу.

«Центр ментального здоров’я Дергачівської лікарні став важливим етапом у наданні психосоціальної допомоги. Щомісяця Центр надає допомогу 450 пацієнтам амбулаторно, а також працює з 75 людьми на дому», – додав голова ХОВА.