Live
  • Ср 12.03.2025
  • Харків  +15°С
  • USD 41.41
  • EUR 45.21

Медзаклад у Дергачах, який розтрощила РФ, відбудували за 68 млн грн (фото)

Суспільство 11:46   12.03.2025
Вікторія Яковенко
Медзаклад у Дергачах, який розтрощила РФ, відбудували за 68 млн грн (фото) Фото: Олег Синєгубов

У місті Дергачі на Харківщині відбудували амбулаторію загальної практики сімейної медицини, яку зруйнували окупанти.

Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, на будівництво медзакладу спрямували 68 мільйонів гривень державних коштів. Зараз амбулаторія оснащена новітнім обладнанням, пристосована для маломобільних груп населення та здатна обслуговувати близько 200 пацієнтів на добу.

«Центр ментального здоров’я Дергачівської лікарні став важливим етапом у наданні психосоціальної допомоги. Щомісяця Центр надає допомогу 450 пацієнтам амбулаторно, а також працює з 75 людьми на дому», – додав голова ХОВА.

больница в Дергачах
Фото: Олег Синєгубов
больница в Дергачах
Фото: Олег Синєгубов
больница в Дергачах
Фото: Олег Синєгубов
больница в Дергачах
Фото: Олег Синєгубов

Читайте також: Коли відключать опалення на Харківщині та чи всі топлять – інформація ХОВА

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Принижував ЗСУ та звинувачував в обстрілах: підозрюють викладача фізкультури
Принижував ЗСУ та звинувачував в обстрілах: підозрюють викладача фізкультури
12.03.2025, 12:42
Майже сотню військових РФ ліквідували ЗСУ на півночі Харківщини за добу
Майже сотню військових РФ ліквідували ЗСУ на півночі Харківщини за добу
12.03.2025, 12:09
Медзаклад у Дергачах, який розтрощила РФ, відбудували за 68 млн грн (фото)
Медзаклад у Дергачах, який розтрощила РФ, відбудували за 68 млн грн (фото)
12.03.2025, 11:46
Кинулася з ножем на знайомого: жінка на Харківщині отримала підозру
Кинулася з ножем на знайомого: жінка на Харківщині отримала підозру
12.03.2025, 11:20
«Віримо» – голова Куп’янської МВА про можливе 30-денне припинення вогню
«Віримо» – голова Куп’янської МВА про можливе 30-денне припинення вогню
12.03.2025, 10:42
У Харкові запрацював сайт КП «Ритуал»: про що там можна дізнатись
У Харкові запрацював сайт КП «Ритуал»: про що там можна дізнатись
12.03.2025, 10:13

Новини за темою:

21:56
Амбулаторії та школи Харківщини допоможуть відбудовувати поляки
18:47
В амбулаторії під Харковом встановили ліфт і лагодять покрівлю
13:24
Адмінбудівлю за 74 млн грн відновлюють у Старому Салтові на Харківщині
18:46
Автономні мобільні амбулаторії з’являться у 5 селах на Харківщині
18:06
Ліцей, багатоповерхівки й амбулаторію відновлюють у громаді на Харківщині

Ви читали новину: «Медзаклад у Дергачах, який розтрощила РФ, відбудували за 68 млн грн (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 11:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Дергачі на Харківщині відбудували амбулаторію загальної практики сімейної медицини, яку зруйнували окупанти.".