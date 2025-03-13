ОТГВ «Харьков»: 60 укрытий и 41 БпЛА россиян уничтожили ВСУ за сутки

О результатах боестолкновений на севере Харьковщины за минувшие сутки проинформировали утром 13 марта в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 1 авиационный удар с применением 2 КАБов, задействовали 46 дронов-камикадзе, также осуществили 537 обстрелов позиций защитников Украины. Две попытки врага атаковать в районе Волчанска успешно отбиты. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – уточнили СОУ.

На Харьковском направлении враг потерял 62 единицы вооружения и военной техники: шесть авто, 13 единиц спецтехники, 41 БпЛА, а также 60 укрытий, два места для хранения боеприпасов и склад для хранения горюче-смазочных материалов. Кроме того, украинские защитники ликвидировали 69 военных РФ.