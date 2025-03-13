Live
  • Чт 13.03.2025
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.51
  • EUR 45.16

ОТГВ «Харьков»: 60 укрытий и 41 БпЛА россиян уничтожили ВСУ за сутки

Украина 11:43   13.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
ОТГВ «Харьков»: 60 укрытий и 41 БпЛА россиян уничтожили ВСУ за сутки Фото: Генштаб ВСУ

О результатах боестолкновений на севере Харьковщины за минувшие сутки проинформировали утром 13 марта в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 1 авиационный удар с применением 2 КАБов, задействовали 46 дронов-камикадзе, также осуществили 537 обстрелов позиций защитников Украины. Две попытки врага атаковать в районе Волчанска успешно отбиты. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – уточнили СОУ.

На Харьковском направлении враг потерял 62 единицы вооружения и военной техники: шесть авто, 13 единиц спецтехники, 41 БпЛА, а также 60 укрытий, два места для хранения боеприпасов и склад для хранения горюче-смазочных материалов. Кроме того, украинские защитники ликвидировали 69 военных РФ.

Читайте также: Десять атак россиян отбили на Харьковщине украинские военные – данные Генштаба

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Путин, вероятно, согласится на условия перемирия с Украиной – Bloomberg
Путин, вероятно, согласится на условия перемирия с Украиной – Bloomberg
12.03.2025, 18:41
Харьковчане копят долги за коммуналку: кто может поплатиться имуществом 📹
Харьковчане копят долги за коммуналку: кто может поплатиться имуществом 📹
12.03.2025, 21:24
Новости Харькова — главное 13 марта: «прилет» по Чугуеву, пожары в экосистемах
Новости Харькова — главное 13 марта: «прилет» по Чугуеву, пожары в экосистемах
13.03.2025, 12:37
Ушла из дома три дня назад: в Харькове ищут несовершеннолетнюю, приметы
Ушла из дома три дня назад: в Харькове ищут несовершеннолетнюю, приметы
13.03.2025, 12:06
Работа в Харькове и области: зарплаты до 30 тысяч гривен, актуальные вакансии
Работа в Харькове и области: зарплаты до 30 тысяч гривен, актуальные вакансии
13.03.2025, 12:34
В эфире с Тереховым прозвучала тревога: мэр обратился к харьковчанам (видео)
В эфире с Тереховым прозвучала тревога: мэр обратился к харьковчанам (видео)
13.03.2025, 12:59

Новости по теме:

09:37
Эксперт: ВСУ усилили оборону, у РФ начались проблемы на Купянском направлении
08:10
Десять атак россиян отбили на Харьковщине украинские военные – данные Генштаба
13:24
СОУ: «Мы готовы встречать врага» – что происходит на Волчанском направлении
12:09
Почти сотню военных РФ ликвидировали ВСУ на севере Харьковщины за сутки
10:36
У РФ есть определенный Ленд-лиз с Китаем – о каких договоренностях идет речь

Вы читали новость: «ОТГВ «Харьков»: 60 укрытий и 41 БпЛА россиян уничтожили ВСУ за сутки»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 11:43;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О результатах боестолкновений на севере Харьковщины за минувшие сутки проинформировали утром 13 марта в ОТГВ «Харьков».".