ОТГВ «Харьков»: 60 укрытий и 41 БпЛА россиян уничтожили ВСУ за сутки
О результатах боестолкновений на севере Харьковщины за минувшие сутки проинформировали утром 13 марта в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 1 авиационный удар с применением 2 КАБов, задействовали 46 дронов-камикадзе, также осуществили 537 обстрелов позиций защитников Украины. Две попытки врага атаковать в районе Волчанска успешно отбиты. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – уточнили СОУ.
На Харьковском направлении враг потерял 62 единицы вооружения и военной техники: шесть авто, 13 единиц спецтехники, 41 БпЛА, а также 60 укрытий, два места для хранения боеприпасов и склад для хранения горюче-смазочных материалов. Кроме того, украинские защитники ликвидировали 69 военных РФ.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ОТГВ "Харьков", фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 11:43;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О результатах боестолкновений на севере Харьковщины за минувшие сутки проинформировали утром 13 марта в ОТГВ «Харьков».".