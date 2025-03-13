ОТУВ «Харків»: 60 укриттів і 41 БпЛА росіян знищили ЗСУ за добу
Про результати боєзіткнень на півночі Харківщини за минулу добу поінформували вранці 13 березня в ОТУВ “Харків”.
“Минулої доби російські окупанти завдали 1 авіаційний удар із застосуванням 2 КАБів, задіяли 46 дронів-камікадзе, також здійснили 537 обстрілів позицій захисників України. Дві спроби ворога атакувати в районі Вовчанська успішно відбито. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – пишуть СОУ.
На Харківському напрямку ворог втратив 62 одиниці озброєння та військової техніки: шість авто, 13 одиниць спецтехніки, 41 БпЛА, а також 60 укриттів, два місця для зберігання боєприпасів та склад для зберігання паливно-мастильних матеріалів. Окрім того, українські захисники ліквідували 69 військових РФ.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 11:43;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про результати боєзіткнень на півночі Харківщини за минулу добу поінформували вранці 13 березня в ОТУВ “Харків”.".