Два боя идут на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении состоялось четыре боя неподалеку от Волчанска, сейчас идет один бой.

На Купянском направлении оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Загрызово, бой продолжается.

«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Принимаются необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. В настоящее время произошло 81 боевое столкновение», — отметили в Генштабе.