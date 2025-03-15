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Два боя идут на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:16   15.03.2025
Виктория Яковенко
Два боя идут на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении состоялось четыре боя неподалеку от Волчанска, сейчас идет один бой.

На Купянском направлении оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Загрызово, бой продолжается.

«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Принимаются необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. В настоящее время произошло 81 боевое столкновение», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2025 в 16:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".