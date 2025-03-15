Два бої точаться на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Харківському напрямку відбулося чотири бої неподалік Вовчанська, наразі точиться один бій.

На Куп’янському напрямку окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Загризового, бій триває.

«Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Вживають необхідних заходів для недопущення просування противника углиб української території. На цей час відбулося 81 бойове зіткнення», – зазначили у Генштабі.