Два бої точаться на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Харківському напрямку відбулося чотири бої неподалік Вовчанська, наразі точиться один бій.
На Куп’янському напрямку окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Загризового, бій триває.
«Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Вживають необхідних заходів для недопущення просування противника углиб української території. На цей час відбулося 81 бойове зіткнення», – зазначили у Генштабі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: бои, війна, Генштаб ЗСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2025 в 16:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".