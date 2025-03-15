Live
  • Сб 15.03.2025
  • Харків  +16°С
  • USD 41.53
  • EUR 45

Два бої точаться на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:16   15.03.2025
Вікторія Яковенко
Два бої точаться на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Харківському напрямку відбулося чотири бої неподалік Вовчанська, наразі точиться один бій.

На Куп’янському напрямку окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Загризового, бій триває.

«Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Вживають необхідних заходів для недопущення просування противника углиб української території. На цей час відбулося 81 бойове зіткнення», – зазначили у Генштабі.

Читайте також: Правий берег Осколу для росіян – м’ясорубка – аналітик детально про Куп’янщину

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Чим Китай допоміг РФ, розповіли військові на Харківщині: огляд фронту
Чим Китай допоміг РФ, розповіли військові на Харківщині: огляд фронту
15.03.2025, 17:00
Два бої точаться на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
Два бої точаться на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
15.03.2025, 16:16
Два дні світло відключатимуть в Харкові: обленерго опублікувало адреси
Два дні світло відключатимуть в Харкові: обленерго опублікувало адреси
15.03.2025, 15:05
Правий берег Осколу для росіян – м’ясорубка – аналітик детально про Куп’янщину
Правий берег Осколу для росіян – м’ясорубка – аналітик детально про Куп’янщину
15.03.2025, 14:00
Алкоголь, сигарети, фрукти та хліб подорожчали в Харкові й області – облстат
Алкоголь, сигарети, фрукти та хліб подорожчали в Харкові й області – облстат
15.03.2025, 11:36
В понеділок світла не буде в одному з районів Харкова: адреси
В понеділок світла не буде в одному з районів Харкова: адреси
14.03.2025, 15:15

Новини за темою:

11:51
В ISW спростували заяви РФ про успіхи на Куп’янському та Борівському напрямку
11:35
ЗСУ вибили окупантів із населеного пункту на Харківщині – Deep State
10:37
Наскільки окупанти просунулися до Куп’янська – дані Канашевича
08:16
П’ять атак на Харківському напрямку, три – на Куп’янському: бої на Харківщині
11:43
ОТУВ «Харків»: 60 укриттів і 41 БпЛА росіян знищили ЗСУ за добу

Ви читали новину: «Два бої точаться на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2025 в 16:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".